"O Real Madrid comunica que um jogador da equipa principal de basquetebol está infetado com coronavírus Covid-19, e por isso recomendou que os planteis de basquetebol e futebol, que partilham instalações na Ciudad Real Madrid, permaneçam em quarentena", explicou o clube, em comunicado.

A equipa de futebol não deverá disputar o jogo da Liga dos Campeões com o Manchester City, agendado para 17 de março, nem as próximas jornadas da liga espanhola, competição entretanto suspensa.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Em relação à equipa de basquetebol, já se encontravam suspensas, devido à epidemia de COVID-19, a liga espanhola e a Euroliga.

O clube indica que decidiu “encerrar as instalações do seu centro de estágio” e recomendou que todo o pessoal que presta serviços no local fique também de quarentena.

A Espanha é o sexto país mais afetado pela pandemia do COVID-19, registando até hoje 2.227 casos e 55 mortes.

A pandemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença COVID-19 como pandemia, uma decisão que justificou com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".