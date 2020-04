O autarca do Peso da Régua ressalvou que esta estratégia "foi concertada" entre o município, a proprietária do espaço que é a Santa Casa da Misericórdia, a unidade de saúde pública e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Douro Norte.

“Estamos na expectativa de ultrapassar esta situação mantendo toda a gente na unidade, sem haver grandes constrangimentos no tratamento dos utentes. Uma vez que eles estão assintomáticos, achamos que retirá-los de lá, neste momento, seria mais desconfortável e não estavam salvaguardados os interesses dos utentes”, referiu.

José Manuel Gonçalves lembrou que se trata de uma unidade de cuidados continuados de “longa duração” e que, por isso, acolhe casos “mais complexos”.

Os idosos estão a ser monitorizados permanentemente pelo diretor clínico e, passados estes dias, “mantêm-se estáveis”. “Têm outras patologias, mas sem sintomas da doença e sem registo de agravamento do quadro clínico deles”, apontou o autarca.

Os primeiros casos nesta unidade foram conhecidos há cerca de uma semana e foram identificados após rastreio promovido pelo município e a misericórdia.

Esta é, segundo José Manuel Gonçalves, a situação que “mais está a preocupar” no Peso da Régua e a “tomar maior dimensão até em número de casos”.

Segundo os dados da autarquia, no concelho existem 43 casos de covid-19, dos quais 29 estão associados à UCCI.

