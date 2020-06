Na conferência de imprensa diária sobre a pandemia, Graça Freitas explicou que foram “identificados casos em dois profissionais de saúde, assintomáticos” e “na sequência desta testagem, procuraram-se outros”, tendo os doentes identificados com infeção sido transferidos para outras unidades.

“Quero deixar aqui uma palavra de grande tranquilidade. O IPO já fez mais de seis mil testes a profissionais de saúde, doentes e prestadores de serviços externos”, precisou, sem especificar quantas pessoas estão infetadas com o novo coronavírus.

Em comunicado, a instituição confirmou que oito profissionais e 12 doentes internados no Serviço de Hematologia no IPO de Lisboa foram diagnosticados com COVID-19.

Os pacientes foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Portugal regista hoje mais um morto relacionado com a COVID-19 do que na terça-feira e mais 336 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam um total de 1.523 mortes relacionadas com a covid-19 e de 37.672 casos confirmados.