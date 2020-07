A mesma fonte sublinhou que o este número de infetados, apurado às 11:00 de hoje, se refere à generalidade do foco e não apenas a pessoas que operavam na fábrica.

A ARS-Norte continua a desenvolver ações no local, em articulação com o delegado de saúde de Vila do Conde/Póvoa de Varzim, e, segundo informou a presidente da câmara municipal vila-condense, está já em curso um número alargado de testes.

"A empresa ainda continua a laborar, mas as autoridades de saúde já hoje de manhã fizeram uma vistoria às instalações. Pelo que sei, vão alargar o leque de testes a todos os funcionários e ramificações familiares", partilhou Elisa Ferraz.

A autarca partilhou que o foco de infeção na empresa surgiu através "de um familiar de uma funcionária que veio do estrangeiro com COVID-19 e iniciou a cadeia de contágio", apelando ao Governo para aumentar o controlo sanitário a quem entra em Portugal.

"Temos de continuar atentos. Esta é prova de que o vírus não foi embora. Deixo um alerta às entidades governamentais, e à população em geral, que tenham cuidado com esta questão de quem chega do estrangeiro. É preciso que a economia continue e funcionar, sobretudo nesta altura de verão com o turismo, mas é preciso muita atenção no controlo sanitário nos aeroportos e fronteiras", vincou Elisa Ferraz.