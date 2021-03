Durante o mês de janeiro foram notificados 304.256 casos de infeção com o novo coronavirus e 5.588 mortes.

Em fevereiro os dados oficiais revelam que foram registados 84.835 novos casos nos 28 dias do mês e 3.835 mortes e atingidos valores que Portugal já não verificava há meses.

No último dia de janeiro Portugal registou 9.498 novos casos e a 28 de fevereiro o país registava 718 novos casos.

Os novos casos de covid-19 em Portugal caíram logo para metade na primeira semana de fevereiro quando comparados com a última de janeiro, o pior mês de sempre da pandemia.

Portugal entrou em confinamento geral no dia 15 de janeiro e todas as escolas foram encerradas no dia 22 de janeiro.

Entre 01 e 08 de fevereiro foram registados 47.403 novos casos de infeção e de 25 a 31 de janeiro o valor foi de 84.326 o que equivale a uma redução na ordem dos 56,2 por cento.

O máximo diário de novos casos foi registado a 28 de janeiro quando o boletim da Direção Geral de Saúde dava conta de 16.432 infeções. Nesse dia foi também atingido o maior número de mortes diárias ao se registarem 303 óbitos, valor que veio a repetir-se a 31 de janeiro.

Hoje, Portugal registou hoje 34 mortos relacionadas com a covid-19 e 394 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor mais baixo de casos desde setembro.

Os valores de hoje são semelhantes aos registados em outubro, no que respeita às mortes, quando foram notificados 33 óbitos no dia 29 desse mês e a setembro, no que se refere aos novos casos, com o registo de 388 a 08 de setembro.

Relativamente aos óbitos, o números têm vindo a descer, tendo-se registado no passado sábado um valor igual ao de 29 de outubro (33).

O boletim da DGS revela também que estão internados 2.167 doentes (mais dois do que no domingo), dos quais 469 em cuidados intensivos, menos 15 e que 1.258 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 720.235 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 29 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 68.370 casos ativos hoje, menos 898.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.351 mortes associadas à covid-19 e 804.956 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 41.227 contactos, menos 4.187 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 868.951 pessoas vacinadas: 603.585 com a primeira dose e 265.366 com a segunda dose.

