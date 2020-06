Em LIsboa, a Câmara Municipal anunciou hoje o cancelamento das feiras na área do município, nomeadamente a suspensão das feiras do Relógio, da Ladra e das Galinheiras.

No comunicado, a autarquia, avança que a medida surge na sequência da resolução nº 45-B/2020 do Conselho de Ministros, de 22 de junho e que a suspensão será mantida “até nova avaliação”.

Em declarações à agência Lusa, José Luís, da Associação Feirantes do Distrito de Lisboa (AFDL) explicou que, além das feiras do município de Lisboa, a associação recebeu a indicação por parte das juntas de freguesia respetivas que as feiras da Arroja e de Odivelas (Odivelas) e de Monte Abraão (Massamá - Sintra) tinham sido igualmente suspensas.

“É um bocado injusto fecharem as feiras e o resto do comércio manter-se aberto, como é o caso dos ‘shoppings’”, disse o responsável acrescentando que, apesar de as pessoas “ainda andarem um bocado assustadas” e de haver “poucas pessoas” nas feiras, os feirantes já começaram a “pôr as coisas direitinhas”.

“Volta agora tudo a andar para trás”, reconheceu.

De acordo com o responsável, o argumento apresentando é que será avaliada semanalmente a decisão em manter canceladas ou não as feiras.

“Este fim de semana já fecham, para a semana, se continuar da maneira que está a subir o número de casos, terá de continuar [suspensa], se abrandar logo se verá”, explicou, mantendo alguma esperança no Conselho de Ministros de hoje para saber as medidas em concreto para a Área Metropolitana de Lisboa (AML).