Em entrevista, por escrito, um ano depois da chegada do novo coronavírus a Portugal, Rui Leite de Castro, responsável pela instituição que representa 410 IPSS, negou que os surtos que foram acontecendo de Norte a Sul do país em lares de idosos ameace o setor.

"É curioso que sentimos o contrário. Diversos relatos chegaram à união sobre o aumento das pré-inscrições em ERPI devido ao encerramento dos Centros de Dia", argumentou Rui Leite de Castro.

Ciente de que, para essas pessoas, a resposta social ERPI "não é a escolha perfeita, já que a melhor solução para a família é manter os seus entes queridos em coabitação", enfatiza a sua importância por "tratar-se de uma necessidade, de uma resposta em última linha".

Sobre o medo, o responsável da União Distrital do Porto disse terem sido "as pessoas idosas" quem mais o manifestou, sublinhando, contudo, que este não foi "dirigido à estrutura residencial em si, mas sim à pandemia".

Sobre a necessidade de repensar estas respostas fruto da aprendizagem forçada pelos últimos 12 meses, Rui Leite de Castro alertou tratar-se de um "setor altamente legislado, deixando pouco lugar para a inovação".

"O Estado e o mercado dificilmente conseguem resolver este problema social. Apenas em conjunto com a comunidade o conseguem fazer com qualidade e menor custo. As instituições estão a profissionalizar-se, com recursos humanos qualificados e estão constantemente a reinventar-se de forma a conseguir resolver um problema em constante mutação", acrescentou.

Neste percurso, o presidente da UDIPSS do Porto frisou que a "forma como o Governo apoiou as instituições na pandemia foi, por vezes, desajustada e com efeitos tardios".

Como exemplo, citou o programa MAREESS [Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde] que disse ser "muitas vezes de difícil, ou quase impossível, implementação" e as "regras sobredimensionadas no Programa Adaptar Social +, com legislação tardia e logo, com efeitos hipotecados".

"Houve, contudo, por parte do Governo, a garantia da sua comparticipação financeira com referência a fevereiro de 2020, independentemente da frequência dos clientes nos meses posteriores, uma decisão de extrema importância para a sustentabilidade das IPSS", acrescentou o responsável.

Para Rui Leite de Castro, as IPSS tiveram "um papel importantíssimo na pandemia, continuando a prestar o serviço aos seus benficiários/clientes em casa e abriram as suas creches e jardins-de-infância para os filhos dos trabalhadores essenciais".

"Não confinaram", salientou.

As 410 IPSS que a União Distrital do Porto representa empregam cerca de 15.900 trabalhadores, englobam 1.200 respostas sociais que atingem 247.000 beneficiários.

"Sob o tema voluntariado, não posso deixar de realçar, o trabalho gracioso e com responsabilidade civil que os membros dos órgãos sociais têm nestas instituições, e que, sem estes agentes de solidariedade social, poder-se-ia ter visto em Portugal casos como os que ocorreram, por exemplo em Espanha, de abandono dos idosos nos lares", acrescentou.

