De acordo com o secretário de Estado, "são exemplo dessa mobilização a abertura de pavilhões e outras estruturas com a finalidade de acolher, se necessário, pessoas com covid-19 que não disponham de condições para cumprir o isolamento no domicílio e ainda a instalação de postos de colheita de material biológico para diagnóstico da infeção".

"Este esforço coletivo deve ser enaltecido e incentivado" e, por isso, o Governo" decidiu isentar aquelas estruturas do pagamento das taxas de registo, frisou.

Portugal regista 1.289 mortos associados à covid-19 em 30.200 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia hoje divulgado.