A queixa civil, apresentada pelo procurador republicano do estado Eric Schmitt, é dirigida contra o Governo, o Partido Comunista Chinês (PCC), assim como outros responsáveis e instituições do país asiático.

Estes são acusados de terem “escondido informações cruciais” no início da epidemia, da detenção de denunciantes e de terem negado a natureza altamente contagiosa do novo coronavírus.

Pelo menos um médico foi repreendido pela polícia chinesa em Wuhan (centro), a cidade epicentro da covid-19, por ter alertado colegas para a propagação de um patógeno semelhante ao SARS quando ainda não era conhecida a natureza do vírus.

Mas, segundo informações da agência France-Presse, nenhum denunciante terá sido “detido”.

Segundo Eric Schmitt, as dissimulações de que acusa a China geraram “uma pandemia mundial inútil e evitável” que causou mortos e consequências económicas significativas, com perdas de pelo menos vários milhares de milhões de dólares no Missouri, de acordo com documentos legais.