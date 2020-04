De acordo com o responsável, o protótipo do ventilador já foi testado e está agora a ser organizada a sua industrialização, produção e montagem “em resposta aos desafios colocados” pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

“Além de um desafio tecnológico, este é um desafio de planeamento para disponibilizar atempadamente, e em número suficiente, ventiladores às nossas unidades de saúde. O desenvolvimento de soluções inovadoras comporta sempre um risco elevado, mas estimamos poder colocar o projeto e um plano para entrega dos dispositivos nas mãos das autoridades de saúde dentro de duas semanas”, avança Nuno Cruz.

O INESC TEC adianta ainda que grande parte dos componentes deste ventilador estão a ser produzidos com recurso a impressoras 3D e impressoras comuns, conforme as recomendações divulgadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Agência Regulamentar para o Medicamento e Produtos de Saúde (MHRA), do Reino Unido.

Além do INESC TEC e da FEUP, o projeto conta com o apoio da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), da ARS Norte, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), do Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), do Centro Hospitalar Universitário do Porto - Hospital de Santo António e do Instituto Eletrotécnico Português (IEP).

