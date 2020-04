Segundo fonte do executivo espanhol, o comitê técnico presidido pelo primeiro-ministro, Pedro Sanchez, “estabeleceu, na sua reunião desta manhã e de acordo com os dados que mostram a boa evolução da pandemia na Espanha, as faixas horárias pelas quais se organiza a saída da população serão organizadas a partir do próximo sábado.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, vai explicar esta tarde, numa conferência de imprensa, “o alcance e os detalhes” da medida de alívio para a população dentro do confinamento previsto no âmbito do estado de emergência em vigor desde 15 de março.

Tinha sido o próprio Pedro Sánchez que anunciou no sábado passado que, a partir de 02 de maio, os cidadãos seriam autorizados a sair para passear ou fazer desporto individualmente, sem dar mais detalhes.

O Governo espanhol definiu uma fase de transição até finais de junho com o desmantelamento “gradual, assimétrico, coordenado e adaptável” das medidas de confinamento até que todo o país possa entrar numa "nova normalidade" em que se espera que a pandemia de covid-19 esteja controlada.

Madrid aprovou na terça-feira o "Plano de Transição para uma Nova Normalidade" que começou no último domingo com quatro etapas que vão durar cada uma delas cerca de duas semanas para chegar a um total de oito.