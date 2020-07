"A população deverá permanecer em casa", anunciou a encarregada regional de Saúde da Catalunha, Alba Vergès, durante uma conferência de imprensa. A zona afetada, ao redor de Lérida, com mais de 200.000 habitantes, já tinha sido isolada do restante de Espanha na semana passada.

Esta é a primeira vez desde 21 de junho, quando terminou o confinamento geral em Espanha, que uma região volta a decretar o confinamento domiciliar.

Espanha é um dos países mais afetados do mundo pela doença, com 28.400 mortos, e neste domingo as regiões da Galícia e do País Basco celebraram eleições com medidas reforçadas de higiene e centenas de eleitores excluídos por estarem com a COVID-19.

Com a flexibilização do confinamento, a Europa, continente com mais mortes (quase 202.000 em um total de 2,8 milhões de casos), observa novos focos de contágio.

Em todo o mundo foram contabilizados mais de 566.000 mortos e quase 12,8 milhões de contagiados, segundo balanço da AFP deste domingo.