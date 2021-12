De acordo com a agência EFE, este é o décimo dia consecutivo em que o ministério da Saúde espanhol divulga os maiores números de contágio de toda a pandemia, o que confirma que a curva da sexta onda continua em expansão.

Espanha é o terceiro país europeu com mais casos notificados num só dia, atrás de França e do Reino Unido.

Desde o início da pandemia morreram em Espanha 89.405 pessoas com covid-19. Destas, 282 morreram na última semana e 74 nas últimas 24 horas.

Nos hospitais espanhóis há 10.768 pacientes internados devido à covid-19, dos quais 1.803 estão nos cuidados intensivos.

Apesar disso, a pressão hospitalar está contida, ainda que a ocupação nas Unidades de Cuidados Intensivos por ‘pacientes covid’ tenha aumentado quatro décimas nas últimas 24 horas e se situe em 19,42%.

A covid-19 provocou mais de 5,42 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países.