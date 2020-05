O anúncio foi feito pela ministra porta-voz do Governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez, depois do Conselho de Ministros de hoje em que a medida foi decidida.

O luto oficial tem início quando todo o território espanhol já se encontra, a partir de segunda-feira, pelo menos na “fase um” do desconfinamento, depois de o país ter decretado o estado de emergência em 14 de março último, que visava travar a expansão da pandemia.

Na altura já se tinham registadas 120 mortes e mais de 4.200 infetados com a doença, números que cresceram até, respetivamente, um total de 26.834 e 235.400 notificados na segunda-feira.

Ao anunciar que o Governo iria decidir o luto, numa mensagem televisiva, no sábado, Pedro Sánchez disse que, depois de a sociedade espanhola ter "travado a pior calamidade sanitária do século", durante o "luto oficial mais longo da história da democracia" as bandeiras dos edifícios públicos e dos navios da Marinha seriam hasteadas a meio mastro.

O chefe do executivo espanhol disse na altura que as vítimas da pandemia mereciam também uma homenagem "ainda maior" de "coexistência e concórdia".

"Devemos viver juntos no mesmo país que eles construíram", declarou, acrescentando que haveria um grande ato de homenagem e outras comemorações presididas pelo rei Filipe VI, que deverá ter lugar depois do final do corrente mês, quando terminar as fases de desmantelamento do confinamento que ainda está a ser aplicado.