Em Espanha, o setor não quer ficar para trás na corrida para reconquistar o turismo ainda este verão e tem avisado que destinos concorrentes, como Grécia, Itália e Portugal, já parecem estar mais bem colocados.

Com as praias da Grécia abertas e Portugal prestes a fazê-lo, a Espanha está em desvantagem na captação de reservas turísticas estrangeiras.

A Itália também anunciou na quarta-feira que vai reabrir todos os aeroportos a partir de 03 de junho, dia em que também reabrem as fronteiras, depois do encerramento provocado pela pandemia de covid-19.

Em áreas como a Costa do Sol (sul de Espanha, na província de Málaga), onde 70% do turismo é internacional, os empresários do setor receiam um verão catastrófico.

A vice-presidente espanhola insiste que a resolução da situação sanitária no país é mais importante do que a da situação económica e que não haverá progressos nessa recuperação até que o sistema de saúde esteja estabilizado.

“Quanto mais depressa e melhor consolidarmos a segurança sanitária, mais fácil será a recuperação económica, sabendo eu que há muitas pessoas que não foram afetadas por um problema de saúde e estão a passar por dificuldades devido às circunstâncias económicas”, afirma Ribera à Efe.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros de vários Estados-membros da União Europeia, reunidos segunda-feira por videoconferência, concordaram na necessidade de haver uma “abordagem faseada e coordenada para restaurar a liberdade de movimento”.

“Só poderá haver uma verdadeira retoma do turismo se as pessoas sentirem confiança”, disse no final da reunião o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva.

A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19 que, a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou mais de 325 mil mortos e infetou quase cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (93.214) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,5 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (35.704 mortos, cerca de 250 mil casos), Itália (32.330 mortos, mais de 227 mil casos), França (28.132 mortos, mais de 181 mil casos) e Espanha (27.888 mortos, mais de 232.555 casos).