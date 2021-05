O Instituto Estatal de Controlo de Medicamentos da Eslováquia concluiu na semana passada que a morte de uma mulher de 47 anos estava “provavelmente” ligada à vacina da AstraZeneca.

“Apenas as pessoas que aguardam a sua segunda dose desta vacina estão atualmente vacinadas com a AstraZeneca. O uso da vacina desta empresa para [inocular] as primeiras doses foi suspenso”, indicou o Ministério da Saúde, em comunicado.

Milhões de doses da AstraZeneca foram administradas com segurança na Europa, mas as preocupações persistem com um tipo raro de coágulo sanguíneo detetado num pequeno número de inoculados.

O Ministério da Saúde disse ainda que está a considerar tomar outras providências e que vai emitir mais informações no final da semana.

A Dinamarca e a Noruega, dois países europeus que têm sido cautelosos com todas as vacinas, não usam a AstraZeneca na sua campanha de vacinação.

O uso da vacina da AstraZeneca foi restringido na maioria dos países da UE devido a casos raros de trombose relacionados com a sua aplicação, sendo as suas doses administradas apenas a pessoas com mais de 50, 55 ou 60 anos, em muitos países.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.306.037 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.