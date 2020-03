Os presidentes das duas associações de diretores escolares admitem, porém, que as comunidades educativas ainda estão a tentar adaptar-se às mudanças provocadas pela disseminação do novo coronavírus. “Está tudo em constante mudança”, afirmou Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).

“Estamos todos a adaptarmo-nos a uma nova realidade. Estamos a viver de forma muito diferente daquela que vivíamos há três ou quatro dias”, corroborou Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

De um dia para o outro, as escolas foram obrigadas a fechar as portas, as aulas começaram a ser dadas à distância e as reuniões entre professores passaram a ser feitas através de computadores e telemóveis.

Num universo de cerca de 3.500 estabelecimentos de ensino, apenas 600 estão a partir de hoje abertos, segundo os últimos dados disponibilizados pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, que corrigem o número de 800 avançado hoje de manhã.

A ideia é poder acolher os alunos cujos pais têm profissões consideradas essenciais e, por isso, não podem ficar em casa com os filhos e garantir que os alunos carenciados não ficam sem almoçar.

Manuel Pereira salientou que o país é composto de “diferentes realidades” em que “a melhor solução” varia de escola para escola. Mas, ao contrário do ensino à distância, que é uma novidade, a oferta de refeições já quase se tornou uma tradição das escolas.

Nos últimos anos, passou a ser natural manter algumas escolas abertas durante o período de férias. As cantinas funcionam normalmente para cozinhar refeições para os alunos mais carenciados. Nesta missão, as escolas contam muitas vezes com a ajuda das juntas de freguesia ou das câmaras municipais, contou Manuel Pereira.