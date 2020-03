Estas cerca de 600 escolas são a exceção à decisão de encerrar todos os estabelecimentos de ensino desde creches a universidades e politécnicos, uma das medidas avançadas no final da semana passada pelo Governo para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus.

Em reação ao balanço dos primeiros dois dias de suspensão das atividades letivas, a Fenprof defende que não se justifica que os estabelecimentos de ensino continuem abertos, considerando que a resposta social deve ser garantida fora da escola, seja pela organização da vida familiar, para que um dos pais possa ficar em casa com os filhos, no caso de ambos ocuparem profissões classificadas essenciais, seja pela atribuição de um subsídio para que possam contratar um cuidador.

No fim de semana, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que os profissionais de saúde poderiam usar o subsídio – que lhes seria entregue se ficassem em casa com os filhos – para contratar alguém para tomar conta dos seus filhos, em alternativa a deixar as crianças nas escolas, uma medida que a Fenprof defende que seja alargada a todos os trabalhadores de serviços essenciais.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

