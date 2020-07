Em comunicado, o Cherno More indicou ter 16 casos positivos e informou que o Tsarko Selo tem quatro.

O sétimo classificado do campeonato búlgaro explicou que os seus positivos se dividem entre o plantel, que conta com o português Jordão Cardoso, e a equipa técnica.

Os casos de COVID-19 nas duas equipas búlgaras aconteceram depois de Martin Kavdanski, do Tsarko Selo, ter jogado no domingo apesar de estar contagiado, devido a um erro do laboratório na comunicação do resultado: era positivo e não negativo, como constava da ficha que recebeu antes do encontro.