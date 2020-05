“Vamos abrir oficialmente uns dias mais tarde para que sejam garantidos todos os parâmetros de segurança. Para nós, isso é essencial”, afirmou à agência Lusa a vereadora com o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal de Oeiras (distrito de Lisboa), Joana Batista.

Oficialmente, a época balnear em Portugal tem início em 06 de junho.

Relativamente às medidas a implementar nas seis praias do concelho de Oeiras, devido ao surto da COVID-19, Joana Batista destacou uma reorganização dos espaços do areal e um reforço da higienização.

Os equipamentos de apoio, passadiços e equipamentos de deposição de resíduos terão uma limpeza e desinfeção diária, e as instalações sanitárias serão limpas seis vezes por dia.

Outra alteração prevista é a colocação de torniquetes virtuais e de um sistema de semáforos, que avisará em tempo real, e através de uma aplicação no telemóvel, do nível de lotação do areal.