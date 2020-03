Com um megafone na mão, um polícia alertava os poucos cidadãos que transitavam nas ruas do centro de La Paz que "o comércio fechará às 3 da tarde, os transportes públicos serão paralisados até às quatro e as casa de banho, às seis da tarde".

O toque de recolher é suspenso às cinco da madrugada.

Na noite de terça-feira, a Bolívia decretou emergência sanitária, que além do toque de recolher prevê o encerramento das fronteiras, entre outras medidas.

Por determinação do governo, "todos os habitantes da Bolívia deverão permanecer nas suas residências a partir das 17H00 horas, cinco da tarde, até às cinco da manhã do dia seguinte".

O pacote determina o encerramento das fronteiras para cidadãos estrangeiros a partir de quinta-feira e, no dia seguinte, a suspensão de todos os voos internacionais.

Essas medidas vão estar em vigor até 31 de março, quando a situação será reavaliada.

O transporte interdepartamental e interprovincial também será suspenso, e apenas o trânsito de alimentos e outras providências necessárias serão permitidos.

Na quarta-feira, o horário de trabalho foi reduzido de oito para cinco horas, enquanto as aulas estão suspensas até o final do mês.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.