Graça Freitas apontou que o surto detetado no CHULN está “circunscrito” a uma enfermaria, razão pela qual para os restantes serviços será mantida, disse, “a higienização habitual”.

“Essa enfermaria vai sofrer uma descontaminação e limpeza profunda na segunda-feira e vai reabrir na terça-feira. Os restantes setores do serviço estão a funcionar normalmente, não ocorreram casos e, portanto, vai manter-se a higienização habitual (…). É uma situação de um surto num centro hospitalar, mas que foi circunscrita a uma enfermaria”, disse Graça Freitas durante a habitual conferência de imprensa diária para ponto de situação sobre a pandemia covid-19 em Portugal.

Em causa está uma enfermaria com 15 camas do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde, segundo Graça Freitas, foram detetados casos positivos de infeção em 11 profissionais e três doentes.

Na quinta-feira à noite o CHULN informou em comunicado que a enfermaria do serviço de pneumologia ia ser alvo de desinfeção, mas sem adiantar datas.

Enquanto esta intervenção decorrer, os doentes que estavam na enfermaria em questão “serão transferidos de forma transitória para outras zonas do serviço e do Centro Hospitalar”, referia a nota do CHULN, acrescentando que, assim que estiver concluída a desinfeção, o espaço “continuará a funcionar com toda a normalidade”.