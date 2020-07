Essa tecnologia parece "muito promissora", disse Nadav Davidovitch, diretor da Escola de Saúde Pública da Universidade Ben-Gurion, em Beer Sheva (sul). Se o kit de deteção receber sinal verde das autoridades, "sou totalmente a favor" do produto, disse à AFP.

Para a NanoScent, esse teste olfativo não deve, no entanto, substituir os testes laboratoriais. O objetivo é poder usá-lo à entrada de salas de espetáculos, estádios, hospitais ou aeroportos. Se o resultado for positivo, as pessoas devem passar por um teste de laboratório para confirmar, ou não, o diagnóstico.

Além da rapidez na obtenção do resultado, a vantagem do kit é o preço "muito baixo, se comparado com o teste realizado em laboratório", ressaltou Gavriely.

O projeto teve o apoio do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Defesa de Israel. Este teste pode "mudar as coisas", destaca o chefe deste departamento, Daniel Gold.

créditos: MENAHEM KAHANA / AFP

Até há pouco tempo, Israel orgulhava-se das sua gestão da pandemia, mas o número de novos casos disparou após o desconfinamento. O governo está a ser criticado pelas dificuldades económicas causadas pela pandemia.

Com nove milhões de habitantes, Israel registou mais de 56.700 casos de contágio e 430 mortes, conforme o último balanço oficial. Nos últimos dias, foram registados diariamente até mil novos casos - 2.000 apenas na quarta-feira.

Nesse contexto, Gavriely espera que este teste possa contribuir para uma detecção em massa, que "permita recuperar uma sensação de segurança e retomar uma vida normal".