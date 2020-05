A pouco mais de um mês do fim do terceiro período de aulas, marcadas pela pandemia de COVID-19, alguns diretores escolares admitiram hoje que os alunos possam vir a ter, no próximo ano letivo, um sistema misto de aulas presenciais com aulas à distância (b-learning).

Durante a audição parlamentar na comissão de Educação, Ciência Juventude e Desporto, solicitada pelo grupo parlamentar do PSD, todos os diretores ouvidos pediram “orientações claras” ao Ministério da Educação ​​​​​​​para que as escolas reabram no próximo ano letivo sem problemas.

A possibilidade de os alunos virem a ter aulas presenciais, mas também ensino à distância foi admitido esta semana pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em entrevista ao Jornal Público.

A ideia não foi contestada pelos diretores, mas “começa a ficar tarde para organizar um futuro nesse cenário”, alertou o vice-presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), Jorge Saleiro, durante a audição parlamentar.

“Se desejam que a gente avance para esse modelo precisamos de orientações claras, porque com orientações claras as escolas darão respostas à altura”, acrescentou Jorge Saleiro, que é também diretor do Agrupamento de Escolas de Barcelos.