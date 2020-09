A informação é hoje avançada no relatório diário da Autoridade de Saúde Regional, que indica que o caso diagnosticado na ilha de São Miguel se refere a um homem, com 49 anos, que desembarcou na região em 25 de agosto "proveniente do continente europeu, tendo obtido teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 negativo à chegada e teste de despiste após o sexto dia positivo para a COVID-19".

Este caso "apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pela delegação de saúde concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos", diz ainda aquela entidade.

Quanto ao caso positivo diagnosticado na ilha Graciosa, a autoridade açoriana adianta que se trata de um homem, com 31 anos, "a quem havia já sido diagnosticada a doença COVID-19 durante a sua estada em território continental, tendo sido dado como recuperado pelas autoridades de saúde correspondentes, sendo atualmente considerado como portador de remanescências do vírus e, portanto, não contagioso".

A Autoridade de Saúde dos Açores informa também que duas mulheres "não residentes, com 21 e 43 anos, cumprindo os critérios de cura para a COVID-19 em território continental, saíram da região, regressando assim à origem".