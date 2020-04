"Aprendemos constantemente com esta epidemia. Aprendemos com os outros países e com a evidência científica disponível à data", começou por dizer Graça Freitas.

"A questão das máscaras serem usadas ou não por determinados grupos tem a ver com o grau de exposição desses grupos a partículas uns dos outros e, portanto, o que está aqui a ser muito equacionado é se estas partículas que nós emitimos de uma pessoa em direção outra, e que serão evitadas pelo distanciamento social, sobretudo, se nalgumas circunstâncias são capazes de criar aerossóis, ou seja, de andar pelo ar", prosseguiu, ao responder aos jornalistas na habitual conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa.

A responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS) deu um exemplo de comprovada necessidade do uso de máscara: "Quando se faz uma ventilação mecânica de uma pessoa, esse ato de ventilar essa pessoa provoca aerossol e quem faz estas técnicas tem de ter a proteção máxima".

Para Graça Freitas, a generalização do uso de máscaras "tem de ser estudada com muito cuidado", de acordo com a evidência científica disponível e com o efeito produzido.

"Dissemos sempre que não pode é nunca dar uma falsa sensação de segurança e impedir que as pessoas se afastem umas das outras, porque as máscaras ficam húmidas, são manuseadas pelas nossas mãos, as nossas mãos vão depois à cara, aos olhos, à boca", alertou.