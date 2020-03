“Urge aplicar medidas de mitigação que garantam a adequação e sustentabilidade do SNS [Serviço Nacional de Saúde]”, após se ter verificado o início da transmissão local de SARS-CoV-2 (o nome dado pela OMS ao novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19) em Portugal, lê-se na norma “COVID-19: Primeira Fase de Mitigação - Medidas Transversais de Preparação”, publicada no ‘site’ da DGS.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

As Administrações Regionais de Saúde, os Conselhos de Administração dos Centros Hospitalares, as Unidades Locais de Saúde e os Diretores Executivos dos Agrupamentos de Centros de Saúde devem garantir “por todos os meios necessários, cumprindo os princípios de equidade, qualidade e proximidade do SNS, a implementação de Áreas Dedicadas para avaliação e tratamento de doentes Covid-19”.

A norma da DGS estipula que as áreas dedicadas (ADC) devem ser compostas, no mínimo, por duas salas de observação e uma área de tratamentos, devem ter áreas de receção e de espera separadas das dos doentes sem suspeita de Covid-19 e acesso a instalação sanitária com sabão e toalhetes de papel para uso exclusivo.

Os hospitais devem ter uma ADC em cada serviço de urgência e enfermarias dedicadas ao tratamento de doentes com Covid-19.

Nos cuidados de saúde primários deve haver pelo menos uma ADC em cada agrupamento de centros de saúde, podendo ser mais, conforme a densidade populacional, a dispersão geográfica e a evolução epidemiológica regional e local da doença.

Segundo o documento, as ADC devem estar “bem identificadas, com sinalética apropriada, e serem do conhecimento das comunidades regionais e locais, para garantir a efetiva separação dos doentes com suspeita e confirmação de infeção com SARS-CoV-2”.