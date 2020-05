“Há nove profissionais de saúde que testaram positivo, 35 que testaram negativo e 25 análises ainda em curso”, afirmou a responsável da Direção-Geral da Saúde, na conferência de imprensa relativa ao ponto da situação da covid-19 em Portugal.

De acordo com Graça Freitas, três dos doentes internados testaram positivo e já foram transferidos para unidades dedicadas a pessoas com covid-19, frisando que “a situação neste momento é estável”.

A TVI avançou que havia pelo menos dez casos positivos, entre profissionais de saúde, assistentes operacionais e pacientes, no internamento de pneumologia do hospital, sendo que a DGS tinha apenas confirmado dois casos na terça-feira.

Questionada sobre o documento publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que admitiu que continua por provar a possibilidade de transmissão por contacto com superfícies ou objetos contaminados com o vírus, Graça Freitas vincou que a DGS vai continuar a considerar as superfícies como potencial fonte de transmissão da covid-19, até haver evidências mais sólidas do que aquelas que existem neste momento.

Graça Freitas vincou que a DGS continua a pôr “muita ênfase na desinfeção das superfícies”, visto que não há uma “certeza absoluta” de que não possa haver o risco de transmissão.