“A CP montou uma mega operação nacional. Nos últimos 45 dias fizemos cerca de 20 mil desinfeções em todos os comboios, uma média diária de 450 desinfeções. Temos montada uma operação em várias estações do país, em 23 estações”, disse aos jornalistas o diretor de Manutenção e Engenharia da CP, José Carlos Barbosa, na estação do Cais do Sodré, em Lisboa.

De acordo com o responsável, as operações de desinfeção duram “cerca de 30 minutos por comboio” e são realizadas “no final de cada serviço comercial”, em que “os profissionais entram dentro do comboio e fazem a respetiva desinfeção”, estando o comboio pronto para circulação 30 minutos depois.

“Todos os comboios que circulam na CP estão desinfetados e são desinfetados mais do que uma vez ao dia”, assegurou José Carlos Barbosa, numa operação que recorre a “três funcionários das limpezas”, em que “dois limpam a parte dos corrimões, onde as pessoas metem as mãos” e outra pessoa está “a pulverizar com desinfetantes recomendados pela DGS [Direção-Geral da Saúde]”.

Relativamente aos funcionários da empresa, o diretor de Manutenção e Engenharia da CP afirmou que cada maquinista tem um ‘kit’ de desinfeção.

“Como sabem, os maquinistas por vezes têm de trocar os comandos das cabines, e então para não correr o risco de passar o vírus de uns para os outros, cada um tem um ‘kit’ de desinfeção com pulverizador, luvas e toalhetes para poderem limpar os comandos”, detalhou José Carlos Barbosa.