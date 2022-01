António Costa falava aos jornalistas no final de uma ação pelas ruas do centro de Setúbal, durante a qual esteve acompanhado pela cabeça de lista por este círculo, Ana Catarina Mendes, e por candidatos a deputados pelo PS neste distrito, casos do ministro João Gomes Cravinho, do secretário de Estado Jorge Seguro Sanches e da dirigente Maria Antónia Almeida Santos.

“Estão criadas todas as condições para que no domingo todos possam votar em segurança. É muito importante que assim aconteça. Obviamente, quando há ajuntamentos, todos temos de estar com máscara”, referiu.

Antes, o líder socialista tinha falado sobre a atual conjuntura política do país na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

“Há um sentido de emergência nas pessoas relativamente à necessidade de ir votar. E de, com um voto de cada, este domingo, se resolver esta crise política que irresponsavelmente foi criada. Uma crise que se somou a uma crise pandémica, económica e social e da qual todos estamos a fazer um grande esforço para sair”, apontou.

Depois, referiu-se a conversas que teve durante a ação em que percorreu as ruas do centro de Setúbal.

“Basta falar com cada um destes comerciantes de Setúbal e todos nos comunicam o esforço que estão a fazer para recuperar, depois de quase dois anos em que a atividade foi sucessivamente interrompida por confinamentos”, alegou.

Numa mensagem dirigida aos indecisos, que ainda estão a ponderar o seu sentido de voto, António Costa voltou a bater nas supostas relações entre PSD e Chega: “Temos de garantir que a solução política de estabilidade que existirá a partir da próxima segunda-feira não exige nem compromete qualquer tipo de condicionamento ou influência por parte da extrema-direita”.

“E para que isso aconteça a única solução é o PS ser claramente o primeiro e ter a força suficiente para gerar os consensos que deem estabilidade ao país e tranquilidade aos portugueses”, acrescentou.