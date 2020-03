"Neste momento, a nossa grande prioridade é termos pessoas a preparar as encomendas. Algo que, nesta fase, com pessoas em casa e uma óbvia dificuldade de recrutamento, é um grande desafio", afirmou, por sua vez, fonte oficial da Auchan.

"No que diz respeito ao nosso 'website', estamos a registar um número muito acima do normal de encomendas 'online'. O tráfego extraordinário que o nosso 'website' tem recebido nos últimos dias tem sobrecarregado a capacidade de resposta da infraestrutura", admitiu a mesma fonte.

Perante isso, "estamos a fazer todos os esforços possíveis para aumentar a capacidade de resposta do 'site', de forma a reduzir o tempo de espera e aumentar o desempenho" do mesmo para os utilizadores.

"Criámos a fila de espera porque queremos evitar o colapso do 'site', uma vez que temos 70 mil pessoas a tentar aceder ao 'site', em simultâneo", algo que "nenhum 'site' normal aguentaria tal, em situações normais", explicou fonte oficial da Auchan.

"Estamos a aceitar todas as encomendas que conseguimos entregar, garantindo um serviço de qualidade", concluiu.

Ainda no âmbito das recomendações das entidades de saúde para a mitigação do Covid-19, o Continente implementou alterações temporárias ao serviço de entregas, como a exclusão de opções de pagamento no ato de entrega.

Ou seja, o pagamento das compras pode ser feito por via do cartão de crédito, MB Way ou PayPal.

"Relembramos que com a opção cartão de crédito, MB Way ou PayPal, na colocação da encomenda será reservado o seu valor total, acrescido de 3%, para possíveis diferenças de valor motivadas pela variações de peso nos frescos, ou substituição de produtos indisponíveis. O seu cartão de crédito só será debitado pelo valor exato da fatura após receber a sua encomenda", refere o Continente numa mensagem aos clientes.

As entregas ao domicílio são efetuadas à porta do cliente, não havendo entrada dos funcionários no local.

