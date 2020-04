Quanto à contratação de mais bombeiros, Patrícia Gaspar explicou que "é algo que depende de várias condicionantes", nomeadamente da capacidade financeira para contratar e da disponibilidade do mercado com pessoas interessadas a ser contratadas para este fim, ressalvando que as associações humanitárias de bombeiros voluntários são entidades privadas.

"O Estado tem, sobretudo, um papel de coordenação operacional", sustentou.

Relativamente às dívidas aos corpos de bombeiros, a secretária de Estado garantiu que "estão regularizadas" na área da Administração Interna.

"Já conseguimos, inclusive, antecipar o pagamento que era devido para o mês de maio, que já está pago, para que possamos, de alguma forma, dar aqui um conforto financeiro, antecipando este pagamento às associações", declarou a governante.

Quanto a outras dívidas, Patrícia Gaspar disse que decorrem "algumas negociações nesse quadro", sem dispor de dados concretos.

Portugal regista 629 mortos associados à covid-19 em 18.841 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 30 mortos (+5%) e mais 750 casos de infeção (+4,1%).

Das pessoas infetadas, 1.302 estão hospitalizadas, das quais 229 em unidades de cuidados intensivos, e 493 foram dadas como curadas.