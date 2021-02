Os dados são do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.

O continente composto por 54 Estados e habitado por 1,3 mil milhões de pessoas está longe de conseguir lotes de vacinas contra o covid-19 enquanto a variante sul-africana do vírus faz temer o aumento do número de contágios.

De acordo com a Associated Press, as autoridades de saúde dos vários países africanos que no ano passado mostraram algum alívio quanto à expansão da pandemia demonstram agora preocupação devido ao aumento do número de óbitos provocados pela doença.