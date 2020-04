Na terça-feira fonte da Direção-Geral da Saúde (DGS) em Portugal disse à Lusa que as autoridades estavam a contactar com todos os passageiros do voo em que viajou uma professora de Timor-Leste para Portugal, a quem foi diagnosticada covid-19.

Timor-Leste registou, até ao momento, oito casos da covid-19, incluindo um já recuperado.