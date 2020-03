Por isso, os autores do artigo de opinião defendem a vigilância continuada de complicações cardiovasculares decorrentes da infeção pelo novo coronavírus (família de vírus que pode provocar infeções respiratórias como pneumonia).

Adicionalmente, Chengzhi Yang e Zening Jin advogam a realização de mais estudos que permitam identificar fatores de risco que possam levar a um mau prognóstico da covid-19.

O artigo salienta que o diagnóstico da covid-19 tem sido mais difícil em doentes com insuficiência cardíaca crónica.

Por outro lado, tanto a covid-19 como a insuficiência cardíaca levam à hipoxemia (baixa concentração de oxigénio no sangue), que é o "mecanismo fisiopatológico básico que conduz à morte".

Doentes com infeção ativa de covid-19 "dificilmente sobrevivem" a um enfarte do miocárdio.

A hipoxemia gerada pela covid-19 pode suscitar fibrilhação auricular, que é a forma mais comum de arritmia cardíaca nos idosos, um dos grupos mais vulneráveis à infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

No artigo de opinião, Chengzhi Yang e Zening Jin advertem que a proteína ACE2, que confere ao organismo proteção contra doenças cardiovasculares, como hipertensão, miocardiopatia hipertrófica, fibrose cardíaca, arritmia e aterosclerose, é a porta de entrada do novo coronavírus nas células.

Estudos anteriores citados pelos dois cientistas chineses concluíram que a terapia usada para ajustar os níveis da ACE2 ou evitar a perda da proteína em doentes com hipertensão, insuficiência cardíaca e cardiopatia isquémica pode aumentar o risco de infeção por SARS-CoV-2.

Por isso, Chengzhi Yang e Zening Jin pedem para que seja dada uma "atenção adicional" aos doentes com covid-19 e contactos próximos que estejam a usar esta terapêutica.

A dupla chinesa considera que deve haver mais estudos clínicos que explorem as possíveis ligações entre a terapia que ativa a proteína ACE2 e a suscetibilidade e o prognóstico da infeção da covid-19.

Chengzhi Yang e Zening Jin lembram que as doenças cardiovasculares lideram a lista de patologias de notificação não obrigatória no mundo e que numerosas pessoas com doenças cardiovasculares estão a usar a terapia que regula os níveis de ACE2.

Os dois autores alertam para a possibilidade de a covid-19, que é uma nova doença infecciosa aguda, se tornar numa epidemia crónica similar à gripe devido à "recombinação genética" do vírus.

"Portanto, devemos estar preparados para o reaparecimento da covid-19 ou de outros coronavírus", avisam Chengzhi Yang e Zening Jin.

O coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Em Portugal, onde vigora o estado de emergência até 02 de abril, registaram-se 60 mortes e 3.544 infeções, de acordo com o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Os idosos e os doentes crónicos são apontados como os grupos mais vulneráveis à doença.