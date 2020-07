O chefe mostrou-se “muito contente” com os resultados da ação de solidariedade, salientando que “é nas alturas difíceis que as pessoas têm a obrigação de dar à sociedade”.

Tanka Sapkota considerou que “o seu dever está cumprido”, sublinhando que com a colaboração de todas as entidades foi mais fácil chegar às pessoas e ajudar.

“Através das listas das juntas de freguesia conseguimos chegar a muitas pessoas. Querer ajudar é uma coisa, mas ajudar nos sítios certos é um obstáculo grande, mas correu tudo bem e é uma sensação boa saber que ajudámos tanta gente”, contou.

Também o vereador responsável pela Proteção Civil da Câmara Municipal, Carlos Castro, considerou em comunicado que a iniciativa foi um sucesso.

“Correu muitíssimo bem esta iniciativa – tanto pela mobilização de muitos agentes locais: Juntas de Freguesia, associações de moradores e clubes da cidade, como pela forma das pessoas manifestarem o seu agrado por esta oferta do 'chef' Tanka”, referiu.

De acordo com o vereador, a pandemia de covid-19 está a provocar uma crise económica e social, além da dimensão da saúde, com “impacto profundo” em muitas famílias.

“Este projeto de apoio alimentar do 'chef' Tanka é uma ajuda muito importante, que alcança mais de 2.500 famílias da cidade de Lisboa. Esta atitude e, sobretudo, este exemplo de um empreendedor de sucesso da nossa comunidade, e uma referência mundial no mundo das pizzas, demonstra como Lisboa conta com pessoas generosas e que prezam a sua cidade e as suas gentes”, sublinhou Carlos Castro.

Para fazer chegar as refeições ao destino estiveram envolvidas cerca de 500 pessoas de Organizações Não Governamentais, Instituições Particulares de Solidariedade Social, associações de moradores e voluntários.

Em maio, Tanka Sapkota tinha já doado 10% de um mês de faturação das suas entregas ao Banco Alimentar Contra a Fome e às famílias da comunidade nepalesa em Portugal que passam por dificuldades, tendo conseguido mais de quatro mil euros para a ação solidária.

A iniciativa solidária termina hoje na zona do Parque das Nações, com a distribuição de pizzas a pessoas em situação de sem-abrigo.