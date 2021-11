De acordo com informações disponibilizadas pelo Agrupamento de Escolas de Murça, no distrito de Vila Real, foram comunicados 10 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, concretamente sete alunos, dois professores e um assistente operacional.

Como medida de prevenção contra a propagação da covid-19 e por decisão da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão Douro I, foram colocados em isolamento 174 alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos.

O centro escolar está, neste momento, a funcionar com alguns alunos do pré-escolar, tendo ido para casa seis turmas do 1.º ao 4.º anos de escolaridade.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do Agrupamento de Escolas de Murça, José Alexandre, referiu hoje que todos os alunos dos 1.º e 2.º ciclos estão em regime de ensino à distância.

O responsável referiu que, na quinta-feira, foi realizado um rastreio e acrescentou que o número de casos “não se alterou”, o que significa que a “situação está a estabilizar”.

Agora, explicou, vai ser cumprido o período de isolamento que foi determinado.

Os alunos foram sendo enviados para casa de forma gradual desde segunda-feira, dia 08 de novembro.

António Marques, vice-presidente da Câmara de Murça, disse que o município está a acompanhar a situação com “proximidade total” com o agrupamento de escolas, a saúde pública e o ACES.

“Todas as medidas estão a ser tomadas em partilha, sendo que o município não acrescenta nem retira nada daquilo que são as orientações da Direção-Geral da Saúde e da saúde pública”, salientou.

