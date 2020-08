Em declarações à Lusa, a diretora-técnica do centro disse que apenas se mantêm em atividade as valências que são “imprescindíveis”, como o lar de idosos e o lar para pessoas com deficiência.

“O próprio apoio domiciliário está a funcionar em formato reduzido, em articulação com as famílias dos utentes”, acrescentou.

Suspensa está, assim, a atividade de todas as respostas para a infância, do centro de atividades ocupacionais e do centro de dia.

Segundo a diretora-técnica, os funcionários infetados prestam serviço nas diferentes valências, “sendo que não houve qualquer contacto entre eles”.

Os utentes vão agora ser testados, sendo que também já foi contratada uma empresa para proceder à desinfeção dos diferentes espaços do Centro Social e Paroquial.

Na semana passada, o padre que preside à direção da instituição acusou positivo para a covid-19.

A diretora-técnica garantiu hoje que não houve qualquer contacto entre o padre e os funcionários infetados.

“Estamos a trabalhar, conjuntamente com as autoridades de saúde, para tentar perceber o que se passa e qual terá sido o foco de infeção”, acrescentou.

Portugal contabiliza pelo menos 1.770 mortos associados à covid-19 em 53.548 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.