Marcelo Rebelo de Sousa, que falava no final de mais uma reunião técnica sobre a evolução da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa, argumentou que estes dois setores “nunca pararam, mesmo em período de confinamento, portanto, não se pode dizer que haja aqui inevitavelmente o efeito do desconfinamento”.

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado referiu que “o peso” destas duas áreas de atividade nos novos casos de covid-19 surgidos na região de Lisboa e Vale do Tejo é “um ponto que está a ser explorado, no sentido de investigado” pelos especialistas.

“Se for isso, e se houver a preocupação das empresas de testarem o maior número de trabalhadores nessas duas áreas, então isso talvez explique – vale a pena investigar – o que aconteceu nas últimas duas semanas em Lisboa e Vale do Tejo, porque aconteceu com uma incidência particularmente forte no trabalho temporário e na construção civil”, acrescentou.

Segundo o Presidente da República, estas e outras “pistas de reflexão” irão “ser aprofundadas” e novamente abordadas na próxima reunião no Infarmed, marcada para 24 de junho, na qual se analisará “a evolução global nacional” dos casos covid-19 e “a evolução na região de Lisboa e Vale do Tejo” em particular.