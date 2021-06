O número de casos ativos da covid-19 em Timor-Leste caiu nas últimas 24 horas, com o total de pacientes recuperados a ultrapassar as 149 novas infeções com o SARS-CoV-2, segundo dados oficiais.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que nas últimas 24 horas se registaram 132 casos em Díli, sete cada em Bobonaro e Viqueque, dois em Covalima e um em Ainaro. No mesmo período, registaram-se 177 recuperações, com o total de ativos a descer para 2.602 e o total acumulado desde o início da pandemia a aumentar para 7.310. A taxa de incidência a nível nacional é de 11,5 por 100 mil habitantes e a Díli é de 35,9 por 100 mil habitantes. Atualmente, há 33 pessoas no centro de isolamento de Vera Cruz, das quais duas em estado grave e nove moderados. No comunicado, o CIGC explica que a partir de hoje pessoas que tenham sido identificadas positivas e tenham já recuperado da infeção deixam de necessitar de um teste negativo à covid-19 para poder deslocar-se para fora da cerca sanitária. Ainda assim, continua a precisar de autorização prévia do responsável do CIGC. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram