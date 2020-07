Nas últimas 24 horas foram registadas 632 mortes e 20.257 novos casos da doença no país, que regista um total de 2.118.646 de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde brasileiro adiantou que 1.409.202 pessoas já foram consideradas recuperadas da doença e outras 629.324 estão sob acompanhamento.

Ontem à tarde, o governador do estado brasileiro de São Paulo, João Doria, afirmou que 20 mil doses da vacina chinesa batizada de CoronaVac foram desembarcadas no aeroporto de Guarulhos e serão encaminhadas para o Instituto Butantan, para administração em voluntários no Hospital das Clínicas a partir da próxima terça-feira.

João Doria explicou que se trata de 890 voluntários da cidade de São Paulo, todos médicos ou paramédicos, que estão mais expostos à doença e que formam um grupo com perfis diversificados e, portanto, ideal para fazer a testagem.