O Brasil registou hoje a quinta morte causada pela pandemia do novo coronavírus, uma mulher de 63 anos que morreu na cidade de Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro.

A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e pela prefeitura de câmara de Miguel Pereira. Numa publicação na rede social Twitter, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, lamentou esta morte. "Os meus sentimentos aos familiares e amigos da primeira paciente que teve a morte em decorrência do coronavírus confirmada no RJ [Rio de Janeiro]. Estamos todos tristes. Mas vamos redobrar os cuidados, pelo amor ao próximo, a quem amamos", escreveu Witzel. O jornal Folha de S.Paulo noticiou que a vítima era empregada doméstica, trabalhava no Rio de Janeiro, e entrou em contacto com a sua patroa, que, ao voltar de uma viagem a Itália, foi confirmada como tendo a doença depois de realizar o teste. O Brasil tem 428 casos confirmados e 11.278 casos suspeitos, divulgou o Ministério da Saúde brasileiro na quarta-feira. Até ao momento, o país sul-americano já descartou 1.841 casos suspeitos. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Continuar a ler Acompanhe ao minuto os efeitos do COVID-19 no país e no mundo Coronavírus: como passou de animais para humanos?