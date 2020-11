De acordo com o boletim epidemiológico diário, divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil totaliza 6.314.740 casos de infeção, dos quais 172.833 mortos.

Do total de infetados, 5.578.118 recuperaram e 563.789 estão sob acompanhamento médico.

Comparativamente ao balanço de sábado, há uma diminuição no número de mortes (menos 315) e de casos confirmados de infeção (menos 27.454).

Apesar do decréscimo do número de novas infeções e mortes, a taxa de incidência aumentou para 3.004,9 casos por 100 mil habitantes (no boletim de sábado era de 2.993 casos por 100 mil habitantes) e a taxa de mortalidade mantém-se nos 82 mortos por 100 mil habitantes.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 1.453.074 mortos resultantes de mais de 62,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Depois dos Estados Unidos, o Brasil é país do mundo com mais mortos por covid-19.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.