De acordo com o Ministério brasileiro da Saúde, o aumento no número de mortes foi de 4,7%, passando de 4.016 no sábado, para 4.205 no domingo. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 5,8%, de 58.509 para 61.888 para casos confirmados.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro que concentra o maior número de casos, num total de 1.700 mortos e 20.715 casos de infeção, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 645 vítimas mortais e 7.111 casos confirmados da covid-19.

Os outros estados que já ultrapassaram a barreira dos 300 óbitos em decorrência da covid-19 são Pernambuco (415), Ceará (327) e Amazonas (304).

Em todo o território, 14 das 27 unidades federativas do Brasil já têm mais de mil casos registados da doença: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão, Amazonas e Distrito Federal.

A tutela da Saúde informou ainda que o Brasil registou, até à tarde de ontem, a recuperação de 30.152 pacientes infetados, sendo que 27.531 doentes continuam sob acompanhamento, frisando que estes números estão “sujeitos a revisão”.