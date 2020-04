O Governo brasileiro atribuiu hoje o aumento de 51% da desflorestação da floresta amazónica no seu território no primeiro trimestre do ano com o aumento dos esforços de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Jair Bolsonaro (esquerda) com o seu vice-presidente Hamilton Mourão (direita), no Palácio do Planalto EVARISTO SA / AFP