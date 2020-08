Tal como aconteceu com a reabertura das creches, nas quais os trabalhadores foram testados, Catarina Martins defende o mesmo princípio para os centros de dia, dado tratar-se de uma população “vulnerável”.

A bloquista falava aos jornalistas no final de uma visita ao centro de dia, ainda fechado, do Centro de Apoio à Terceira Idade (CATI) de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, distrito do Porto.

Este é o momento de “prevenir” que “tragédias” como as que aconteceram em Portugal não se repitam, disse Catarina Martins, referindo-se às mortes ocorridas em lares devido à COVID-19.

A testagem de funcionários e utentes dos centros de dia é a “melhor forma” de começar “bem” esta fase, sublinhou.

Pedindo à saúde e à Segurança Social para se articularem, a líder do BE defendeu que essa testagem seja feita em articulação com as instituições, evitando que os funcionários e utentes se desloquem a um hospital.