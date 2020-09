Numa carta dirigida ao ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira e à ministra da Saúde, Marta Temido, a Associação dos Bares da Zona Histórica do Porto (ABZHP) diz estar vigilante e acusa o Governo de não ter prestado atenção suficiente aos espaços de diversão noturna de "relevância capital para a sociedade", como espaços de confraternização, de envolvimento cultural, social, turístico e económico.

Com o fenómeno do ‘botellón’ (reuniões em espaços públicos para beber) a proliferar na noite portuense, o presidente da ABZHP, António Fonseca, mostra-se preocupado com o regresso dos estudantes universitários e "a mais do que previsível" concentração dos mesmos na via pública.

A PSP do Porto instaurou, entre as 22:00 de sexta-feira e as 03:00 de sábado, 23 autos de contraordenação por consumo de bebidas na via pública, avisando que vai manter ações similares "no contexto da atual situação epidemiológica".

O responsável e autarca da junta do Centro Histórico do Porto salienta que “a Universidade do Porto agrega mais de 60.000 estudantes”, e o ano, avisa, "é marcado pelas tradicionais festas universitárias, associadas aos eventos de receção aos caloiros".

No sentido de assegurar por um lado a proteção do setor, mas também da comunidade estudantil e civil, a associação entende ser crucial a adoção de conjunto de medidas a começar pela criação de um procedimento de atribuição de licenças de funcionamento temporário, mediante a apresentação individual de candidaturas por parte dos estabelecimentos.