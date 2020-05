“Portugal nunca foi o caixote do lixo da Europa e, com as medidas que tomámos, nunca o virá a ser”, assegurou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, no âmbito de uma audição na comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, na Assembleia da República, em Lisboa.

Em causa está a suspensão, até 31 de dezembro deste ano, das autorizações de importação de resíduos, destinados a eliminação em aterro para "salvaguardar a suficiência nacional" em matéria de instalações.

“Não é por razões de saúde pública, mas porque receamos que no pós-COVID haja um aumento dos resíduos descartáveis. Se assim for, poderemos precisar de uma reserva disponível em aterro e, por esta razão, a medida que tomámos vigorará até ao final do ano”, explicou João Matos Fernandes.

Na sala do Senado, na Assembleia da República, o ministro utilizou o exemplo de todos os deputados estarem a usar máscaras descartáveis: “Sabem onde é que vão acabar? A resposta é óbvia”.