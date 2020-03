“As farmácias portuguesas registaram um aumento na procura de máscaras e desinfetantes desde o início do ano, tendo passado de 92.528 embalagens de máscaras vendidas em janeiro para 419.539 em fevereiro, um crescimento de 353,4%. No mesmo período, a procura por desinfetantes subiu 136,9%”, refere a ANF numa nota enviada à Lusa

Comparando com igual período do ano passado, as máscaras registaram “um aumento exponencial” de 1.829%, salienta.

O surto de Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia - detetado em dezembro na China já provocou 3.407 mortos e já infetou mais de 100 mil pessoas em 91 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, quatro dos quais confirmados hoje pela ministra da Saúde, Marta Temido (três no norte do país e um em Lisboa).

