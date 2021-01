“Na sequência do registo do número de casos que coloca o concelho em risco elevado, foi decidido proceder ao encerramento das escolas do concelho de Santa Cruz, ao longo do turno da tarde de hoje”, pode ler-se no comunicado divulgado na página oficial deste departamento do Governo da Madeira, que prevê reabrir os estabelecimentos na terça-feira.

A medida “afeta um total de 4.400 alunos, 1.000 professores e funcionários, e cerca de 20 estabelecimentos”.

Segundo a tutela, “está agendada para a próxima segunda-feira a realização de testes rápidos aos docentes e demais funcionários dos estabelecimentos escolares do concelho”.

Depois deste procedimento, as autoridades perspetivam “o regresso à normalidade a partir do dia seguinte”.

O município de Santa Cruz regista, de acordo com o balanço mais recente, 122 casos de covid-19.

Segundo os dados divulgados na quarta-feira, os casos ativos na região são atualmente 991, dos quais 176 são importados e 815 de transmissão local.

Em janeiro morreram duas pessoas com a doença, elevando assim o total de óbitos para 16.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.472 pessoas dos 456.533 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.